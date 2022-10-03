عبــرت وزيــــرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، عن شكرها لموظفي البلدية على جهودهم في فترة الانتخابات. وقالت الفارس في كتاب شكر وتقدير الى مدير عام البلدية ونواب المدير العام وشاغلي المناصب الإشرافية والموظفين:يطيب لنا أن نهديكم والعاملين في بلدية الكويت أطيب وأخلص تحياتنا وتمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، ويسرنا بهذه المناسبة ان نعرب عن بالغ شكرنا وعظيم امتناننا للجهود المبذولة من قبل منتسبي بلدية الكويت خلال العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2022 والأداء المتميز والتنسيق المتكامل مع الجهات الحكومية، والذي ساهم في إظهار الوجه الحضاري المشرق للديموقراطية بوطننا الغالي، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهم الله ورعاهم.