أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ جولات ميدانية في منطقة حولي خلال الفترة من 24/9 إلى 30/9/2022 لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي، أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل مفتشي النظافة بمركز نظافة حولي جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الجولات قد أسفرت عن رفع 23 سيارة مهملة وسكراب بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار، وقد تم إرسالها لموقع حجز البلدية.