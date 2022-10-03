وافقت البلدية على نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف من الأوقاف إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن.



وقال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي في كتابه: صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ت ر/50/2/2002) المتخذ في 10/8/2002م، والذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من الأمانة العامة للأوقاف تخصيص موقع بجنوب منطقة مبارك العبدالله الجابر وبمساحة (25000م) لمركز السيرة النبوية والحديث الشريف شريطة الالتزام بـ:



٭ أن تكون مواقف السيارات ضمن حدود الموقع.



٭ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء بالتنفيذ.



تم تسليم الموقع للامانة العامة للاوقاف بموجب محضر الاستلام المؤرخ في 20/3/2012.



لذلك فإن الرأي الفني تضمن الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي (م ب/ت ر/50/2/2002) المتخذ في 10/8/2002م الخاص بموقع مركز السيرة النبوية والحديث الشريف بمنطقة مبارك العبدالله الجابر والبالغة مساحته (25000م2) وذلك بنقل تبعيته من الأمانة العامة للأوقاف ليصبح لصالح الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها شريطة:



1 ـ أن تكون مواقف السيارات ضمن حدود الموقع.



2 ـ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء بالتنفيذ.