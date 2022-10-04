يعقوب العوضي



تتجه بعثة الفريق الأول لكرة اليد في نادي الكويت إلى القاهرة غدا للدخول في معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية (سوبر غلوب 2022) المقررة في السعودية في 18 الجاري، اذ أوقعت القرعة «العميد» ضمن المجموعة الثانية إلى جانب توباتي البرازيلي وكيلسي الپولندي.



ويلعب الكويت 4 مباريات ودية مع فرق مصرية في معسكره وهي الجيش، الزمالك، الأهلي ومنتخب شباب مصر ويستمر الاعداد الخارجي حتى 17 أكتوبر الجاري ويترأس الوفد سامح الهاجري يرافقه الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي واللاعبون.



وفي السياق ذاته، أكد الهاجري أن الكويت يتطلع لتمثيل اللعبة بالصورة التي تليق بسمعتها في القارة الصفراء خاصة أن «الأبيض» تسيدها في البطولة الأخيرة والهدف رفع اسم وعلم الكويت عاليا في المحافل الدولية المختلفة.