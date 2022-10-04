هادي العنزي



حقق لاعب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للمعاقين يعقوب الخليفة الميدالية البرونزية في فئة الكراسي المتحركة ببطولة اليونان البارالمبية المفتوحة لكرة الطاولة، التي اختتمت منافساتها في مدينة ارغستوني اليونانية أمس الأول.

وقد تأهل بطل الكويت إلى الدور قبل النهائي للبطولة التي شهدت أكثر من 50 لاعبا من 30 دولة، وذلك بعد تغلبه على منافسيه من الهند (3-0) والتشيك (3-1) تواليا.

ويصل فجر الثلاثاء وفد «أزرق المعاقين» برئاسة دعيج الهاجري، وإداري المنتخب فيصل الأشوك، واللاعبون يعقوب الخليفة، وبدر نعمة، وحسن إبراهيم، وفهد عبدالله، والمدرب أحمد فاروق.



من جانبه، أشاد رئيس اللجنة البارالمبية لكرة الطاولة دعيج الهاجري بإنجاز الخليفة، قائلا: «يأتي الإنجاز إضافة مهمة للإنجازات التي حققها أبطال الكويت في كرة الطاولة خلال مشاركاتهم الدولية السابقة، ونأمل مواصلة تحقيق المراكز الأولى، لرفع علم بلادنا الكويت عاليا في مختلف المنافسات القارية والدولية»، مضيفا ان اللجنة البارالمبية لكرة الطاولة تسعى لزيادة قاعدة اللعبة عبر استقطاب اللاعبين واللاعبات الصغار، وذلك عبر القيام بعدة زيارات دورية لمدارس التربية الخاصة، وتوفير الأدوات والأجهزة الخاصة باللعبة لإتاحة المجال واسعا لممارسة هذه الرياضة التي تناسب أغلب الإعاقات ومختلف الأعمار.



من جهة أخرى، بحضور الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم، تم صباح امس توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين اللجنة البارالمبية الرياضية لكرة السلة على الكراسي المتحركة ويمثلها شافي الهاجري، والجامعة التونسية لرياضة المعاقين ويمثلها شمس الدين القمودي، وجمعية طرابلس لرياضة المعاقين ويمثلها توفيق إسماعيل علوش برعاية من اللجنة البارالمبية الكويتية.

وتهدف الاتفاقية الى تطوير رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة بصفة خاصة ورياضة المعاقين بصفة عامة ونقل الخبرات المتبادلة، الأمر الذي يسهم في التطوير والارتقاء برياضة المعاقين.

بدورها، أفادت شريفة الغانم باتفاق كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية فيما بينهم على تنفيذ برامج ومعسكرات وتوأمة فنية وإقامة دورات تدريبية للمدربين والمصنفين والحكام وتوفير الملاعب والصالات الرياضية، وعقد اللقاءات والاجتماعات المستمرة لدفع سبل التعاون والوصول باللعبة والرياضة إلى المحافل الدولية وتمثيل الدول تمثيلا مشرفا يليق بالدول العربية والخليجية.



وشكرت الغانم كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية على ما يبذلونه من جهد، كما شكرت الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب اللتين لا تدخران جهدا في التعاون ورصد الميزانيات الخاصة بالمعسكرات والبطولات، وتذليل كل العقبات للارتقاء بالرياضة بصفة عامة ورياضة المعاقين بصفة خاصة.