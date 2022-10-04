قال رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي إن منتخب الكويت للاستعراض الفني على الجليد (الفيغر) سيشارك في بطولة جائزة الاتحاد الدولي للناشئين والناشئات للعبة في پولندا بعد غد، مشيرا في الوقت ذاته إلى تعاقد النادي مع مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني لهوكي الجليد للرجال في الفترة المقبلة، هو التشيكي ليو جوداس استعدادا للاستحقاقات المقبلة، لافتا الى انه يمتلك خبرات مميزة، ودرب أندية كبيرة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقال العجمي ان مشاركة منتخب الكويت للفيغر في البطولة الدولية التي يطلق عليها (كأس البلطيق) وتستمر ثلاثة أيام ستكون عبر اللاعبة الواعدة خيرية الكندري (17 سنة).