أعلن رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي إتمام كل الترتيبات المتعلقة بالبطولة، التي تنطلق غدا، وتستمر حتى 15 الجاري على صالتي اتحاد كرة السلة ونادي الكويت.



وأكد العصيمي أن «الأبيض» أنهى معسكرا تدريبيا ناجحا في صربيا، لعب خلاله عددا من المباريات الودية مع أفضل الفرق الصربية، تمكن خلالها المدرب الألماني بيتر شومرز من الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة فنية وبدنية، مضيفا أننا حققنا المركز الثاني في البطولة السابقة، واليوم المسؤولية مضاعفة، ونأمل المضي قدما في المنافسات الصعبة المتوقعة وصولا إلى المباراة النهائية.



وقد تعاقد مجلس إدارة نادي الكويت برئاسة خالد الغانم مع 3 محترفين، هم: الهاييتي كادي لالان، والأميركي ماركس هانت، والفلسطيني ساني سكاكيني، لتعزيز صفوف «العميد» وصيف بطولة الأندية العربية في نسختها السابقة.



فيما استعد الجهراء للبطولة من خلال معسكر خارجي لمدة 15 يوما في العاصمة المصرية (القاهرة)، لعب خلاله عدة مباريات تجريبية، أبرزها مع الزمالك بطل أفريقيا، كما أبرم الجهاز الإداري 3 تعاقدات، حيث جدد تعاقده مع اللبناني وائل عرقجي أفضل لاعب في قارة أسيا، ومع التونسي صالح الماجري، كما تعاقد مع الأميركي الونو شينمولو.



بينما كاظمة ثالث ممثلي كرة السلة الكويتية في البطولة، فقد استعد هو الآخر، بإقامة معسكر خارجي في البحرين، لعب خلاله عدة مباريات ودية، بالإضافة إلى تعاقده مع الأميركيان ويليامز، وميرفي.



ويشارك في بطولة الأندية العربية الـ 34 للرجال 16 ناديا، وزعوا على 4 مجموعات، وضمت المجموعة الأولى أندية الكويت (المستضيف)، والاتحاد السكندري المصري، وأهلي حلب السوري، وأهلي بنغازي الليبي، فيما ضمت المجموعة الثانية الأهلي المصري (حامل اللقب)، والرياضي اللبناني، والغرافة القطري، والميناء اليمني، وجمعت المجموعة الثالثة أندية الأهلي البحريني، والبشائر العماني، وكاظمة، والسد القطري، وضمت المجموعة الرابعة والأخيرة أندية الجهراء، وبيروت اللبناني، وواد بوفاريك الجزائري، ودجلة الجامعة العراقي.



إلى ذلك، بدأت وفود الأندية بالوصول تواليا بدءا من مساء أمس، حيث استقبلت لجنة العلاقات العامة بنادي الكويت وفود أندية الاتحاد السكندري، وأهلي بنغازي، ووداد بوفاريك، ودجبة الجامعة، وأهلي حلب، والبشائر، والأهلي البحريني، والأهلي المصري، والميناء اليمني، على أن يصل اليوم وفد ناديي بيروت اللبناني، والغرافة القطري.