يسعى منتخب الكويت إلى بلوغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة قدم الصالات عندما يواجه نظيره الأوزبكي عند الساعة 8:00 اليوم على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في منطقة صباح السالم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة التي تستضيفها البلاد حتى 8 الجاري، وضمن الدور ذاته تقام اليوم 3 مباريات أخرى، اذ يلعب إيران متصدر المجموعة الثالثة مع فيتنام ثاني «الرابعة» في 11:00 صباحا، واليابان متصدر «الرابعة» مع إندونيسيا ثاني «الثالثة» في 2:00 ظهرا، وتايلند متصدر «الأولى» مع طاجيكستان ثاني «الثانية» في 5:00 مساء.



وأنهى «الأزرق» مشواره في الدور الأول باحتلال وصافة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط من فوز على عمان 7-2 وتعادلين مع تايلند والعراق بالنتيجة ذاتها 2-2، فيما تصدرت تايلند المجموعة بـ 7 نقاط، في المقابل تصدرت أوزبكستان المجموعة الثانية برصيد كامل (9 نقاط) بـ 3 انتصارات على تركمانستان 8-0، طاجيكستان 3-2، والبحرين 6-1 ليقدم نفسه كمنافس قوي في هذه البطولة وتكرار ما حققه في النسخة الماضية عندما بلغ الدور نصف النهائي.



واللافت أن المنتخبين التقيا مرتين ضمن استعداداتهما للبطولة، حيث فاز الأوزبك في المواجهتين الوديتين 4-3 و4-2.



ويأمل مدرب «الأزرق»، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» ان يكون لاعبوه في أفضل حالاتهم ويقدموا أداء أفضل مما قدموه في مباراتي تايلند والعراق خاصة انهم سيصطدمون بمنافس يبدو أقوى من آخر منتخبين واجههما «الأزرق».



ويعول «كاكاو» على عدد من نجوم المنتخب مثل صالح الفاضل وعبدالرحمن الطويل وعبداللطيف العباسي والذين سجل كل منهم هدفين في البطولة إلى جانب عبدالرحمن المسبحي ويوسف الخليفة وعبدالرحمن الوادي الذي لم يكمل مباراة العراق بسبب الإصابة وخضع إلى علاج مكثف في اليومين الماضيين للحاق بمواجهة اليوم، بدوره يعتمد مدرب أوزبكستان، أحمدوف باكودير، على كوكبة من اللاعبين في مقدمتهم ماشراب عاديلوف ويوسمونوف أكبر واختيار روبييف والبيك تولينكوف وغصن الدين نيشونوف.



وفي باقي المباريات، تبدو كفة المنتخب الإيراني حامل اللقب ووصيفه المنتخب الياباني أرجح عندما يواجهان فيتنام وإندونيسيا على التوالي من دون إغفال إمكانية أحداث مفاجأة من قبل الأخيرين خاصة انهما قدما مستويات متطورة في الدور الأول وحجز كل منهما المركز الثاني في مجموعته بجدارة.



أما لقاء تايلند مع طاجيكستان فينتظر أن يكون متكافئا قياسا على تقارب المستوى بين الجانبين وذلك بصرف النظر عن كون تايلند قد تصدرت مجموعتها فيما جاءت طاجيكستان ثانية خلف أوزبكستان في المجموعة الثانية.



«الأزرق» يحتاج إلى جماهيره



هذا، وأكد مدرب منتخب الكويت، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، أن لقاء أوزبكستان لن يكون سهلا كونه واحدا من أفضل المنتخبات على مستوى العالم وليس في آسيا ويملك مدربا ولاعبين من الطراز الرفيع «وأعرفهم جيدا لتدريبي كازاخستان في وقت سابق».



وقال كاكاو: «فخور بكون منتخب الكويت هو الممثل الوحيد لدول الخليج في الدور ربع النهائي، كما سيكون مدعوما بحشد جماهيري كبير ومميز ودائما ما يساند اللاعبين بإيجابية ونحن نحتاج اليهم في مواجهة أوزبكستان»، مشيرا إلى أن عبدالرحمن الوادي سيكون جاهزا لخوض لقاء اليوم وأن «الأزرق» لا يعاني من أي إصابات، فيما سيغيب عبدالعزيز البسام لحصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء الأخير أمام العراق.

ماذا قالوا؟



٭ أبدى مدرب أوزبكستان أحمدوف باكودير احترامه لمنتخب الكويت، مضيفا: «أتوقع مباراة قوية وفي ملعب ممتلئ بالجماهير ونحن معتادون على اللعب تحت الضغط الجماهيري ولن تكون مشكلة بالنسبة لنا».



٭ أكد مدرب منتخب تايلند كارلوس سيزار استعداد فريقه لمواجهة طاجيكستان، مضيفا: «حققنا نتائج إيجابية مكنتنا من العبور إلى ربع النهائي، ولدينا دفاع جيد ولكن نواجه صعوبة في التسجيل، وسنسعى الى حل هذه المشكلة».



٭ شدد مدرب طاجيكستان فاكيدوف بايراف على صعوبة المهمة أمام تايلند، موضحا: «نلعب أمام أحد المنتخبات القوية في آسيا وسنعمل كل ما في وسعنا من أجل الفوز، لاسيما بعد تجاوز ضغوطات بداية البطولة».



٭ قال مدرب إندونيسيا الإيراني محمد هاشم زادة ان اليابان منتخب ممتاز ويجب احترامه وهو من المنافسين الدائمين على البطولات الآسيوية إلى جانب إيران، مضيفا: «لاعبونا صغار في السن وجئنا بهم لاكتساب الخبرة».



٭ توقع مدرب اليابان كينيشيرو كوغوري أن تكون مواجهة إندونيسيا صعبة للغاية، مشيرا إلى أنهم يمتلكون مدربا على مستوى عال وله سمعة كبيرة كلاعب في كرة الصالات وسبق له مواجهته في مرات عدة.



٭ أكد مدرب منتخب إيران وحيد شامسائي أن مواجهة فيتنام تعتبر بمنزلة تحد جديد، مضيفا: «المباراة ستكون صعبة بالنظر إلى منتخب يتميز بالتنظيم والصلابة الدفاعية».



٭ أكد مدرب منتخب فيتنام دييغو راؤول صعوبة المهمة أمام إيران، قائلا: «إيران أفضل منتخب في آسيا حاليا وهم مرشحون للفوز بالمباراة واللقب، لكننا سنلعب بالتكتيك والطريقة المناسبين لمواجهة المنافس».





