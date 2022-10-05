تفتتح في السابعة من مساء اليوم بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال على صالة الاتحاد بضاحية صباح السالم، ويعقب حفل الافتتاح مواجهة تجمع الكويت مستضيف البطولة مع نظيره أهلي بنغازي الليبي في الـ 8 مساء، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وتقام في اليوم الأول من البطولة، التي تمتد منافساتها حتى 15 أكتوبر الجاري، 6 مباريات موزعة على صالتي الاتحاد ونادي الكويت، وتشمل المجموعات الأربع للبطولة، اذ تنطلق أولى المباريات على صالة الاتحاد في الساعة 3 عصرا، حيث يصطدم الميناء اليمني بالأهلي المصري حامل اللقب ضمن منافسات المجموعة الثانية، تتبعها في الخامسة مساء المواجهة الثانية وتجمع الاتحاد السكندري المصري مع أهلي حلب السوري في منافسات المجموعة الأولى، وعلى صالة نادي الكويت بكيفان يلتقي الأهلي البحريني مع نظيره السد القطري في الساعة 3 عصرا ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وتتبعها في الـ 5 مساء ضمن نفس المجموعة مباراة تجمع كاظمة مع البشائر العماني، فيما يلتقي الجهراء مع دجلة الجامعة العراقي في الـ 7 مساء، في أولى مواجهات المجموعة الرابعة، وذلك على نفس الصالة.



«الأبيض» لأفضل بداية



ويسعى الكويت وصيف النسخة العربية السابقة، إلى الضرب بقوة مع انطلاق البطولة، وتبدو نقطتا الفوز أقرب وفي المتناول، وذلك على حساب منافسه أهلي بنغازي الليبي، نظرا لجاهزية «الأبيض»، فضلا عن المستوى الفني الذي يصب في مصلحة بطل الخليج، وكذلك الحال لكاظمة ممثل كرة السلة الكويتية الثاني في البطولة، وإن كانت بنسبة أقل في مواجهته مع البشائر العماني الذي خاض دورة عربية مجمعة في الدوحة القطرية قبل مشاركته في البطولة مباشرة.



أما الجهراء فيواجه غموض فريق دجلة العراقي الذي يشارك في البطولة لأول مرة بتاريخه، وقد تحضرت الأندية الكويتية الثلاثة للبطولة بأفضل طريقة ممكنة عبر معسكرات خارجية تخللتها مباريات ودية، بالإضافة الى تعاقدات من العيار الثقيل أبرمتها مع محترفين مميزين.



من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة رشيد العنزي بالضيوف العرب في وطنهم الثاني الكويت ارض الصداقة والسلام، مضيفا: «نجاح استضافة نادي الكويت للبطولة يعد نجاحا للاتحاد ولأسرة كرة السلة بشكل عام، وقد سخر الاتحاد كل إمكانياته للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، ونتمنى كل التوفيق لممثلي الكويت الثلاثة في البطولة وتقديم مستويات فنية عالية تعكس معها التطور الملحوظ الذي شهدته كرة السلة الكويتية في السنوات الأخيرة».



إلى ذلك، أرسلت إدارة نادي الغرافة القطري كتابا رسميا إلى إدارة نادي القادسية، تطلب فيه إعارة لاعب الفريق الأول ومنتخبنا الوطني صالح اليوسف للمشاركة معه في البطولة، وقد أبدت إدارة «الأصفر» موافقة مبدئية على الطلب.