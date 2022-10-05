يعقوب العوضي



دشنت طائرة كاظمة موسمها بالفوز بلقب كأس السوبر والذي جاء على حساب الكويت بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول، وذلك للمرة الثانية في تاريخه.



هذا، وقام نائب رئيس الاتحاد نايف الخميلي وأمين السر عبدالله الغرير وأمين الصندوق خلف الهاجري وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن السهو ونائب رئيس نادي كاظمة وليد الياقوت بتوزيع الميداليات التذكارية على لاعبي الفريقين وتسليم كأس البطولة لقائد فريق كاظمة.



وفي سياق متصل، اكد مدير اللعبة بنادي كاظمة خالد البحوه، أن «البرتقالي» ظهر بالصورة المطلوبة، وأن لمسات المدرب الأرجنتيني كريستيان داريو كانت واضحة على الفريق وتعكس الجهد المبذول في فترة الإعداد، مضيفا: «ظهر المحترفان سانتوس وسبيدا بشكل بارز وقدما مستوى متميز ساهم في حصد اللقب كما كان اللاعبون في الموعد ونجحوا في تحقيق الأهداف».



إلى ذلك، تنطلق بطولة الدوري العام للكرة الطائرة اليوم بإقامة مباراتين على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، إذ يلعب القادسية مع التضامن في الـ 5:00، بينما يتواجه العربي مع الجهراء في الـ 7:00 مساء.