عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أبدى مدرب كاظمة زيلكو ماركوف رضاه التام عن الأداء العام الذي قدمه فريقه أمام السالمية في المواجهة التي أقيمت أول من أمس وانتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ 5 لدوري زين الممتاز، مضيفا أن «البرتقالي» قدم أداء عاليا أمام أحد الفرق التي تحظى بسمعة طيبة على مستوى العناصر الفردية، والأداء العام للفريق، والجهاز الفني المتميز.



ورفض ماركوف التعليق على ركلة الجزاء التي تحصل عليها السالمية وسجل منها هدف التعادل، وقال: تشير الإحصاءات إلى أن كاظمة لا يتحصل على ركلات الجزاء في الدوري، على عكس فرق أخرى، ومن المستغرب أن جميع قرارات حكم الفيديو المساعد «VAR» تأتي ضد كاظمة، وهذا الأمر غير مقبول في كرة القدم، وفي المجمل نحن هنا لنلعب كرة القدم فقط، وسنواصل اللعب مباراة بعد أخرى، لافتا إلى أن كاظمة سيبدأ التحضير لمواجهة الكويت المقبلة، وربما يكون المنافس مرشحا للفوز، لكن في المقابل سنكون جاهزين للمواجهة، وسنحرص على تقديم مباراة جيدة.



كما أكد المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بداح الهاجري، أن المواجهة التي جمعت فريقه مع كاظمة في الجولة الخامسة لدوري «زين» للدرجة الممتازة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، جاءت متكافئة بدرجة كبيرة، مشيدا بأداء جميع لاعبي السماوي.



وقال الهاجري: «لعبنا أمام متصدر الدوري، وفريق يملك الكثير من الحلول الفردية والجماعية، ويمتاز بالنزعة الهجومية، ويعد أحد أفضل الفرق المحلية من حيث المستوى الفني، وقد تحضرنا جيدا لملاقاته، وتمكن السماوي من فرض أسلوبه في الشوط الأول بدرجة كبيرة، وأجدنا من حيث التنظيم الدفاعي، وكذلك في الواجبات الهجومية».



وذكر أن تحسن أداء كاظمة في الشوط الثاني جعل الأفضلية إلى جانبهم على فترات مختلفة، مما أدى إلى تراجع السماوي، مضيفا بالقول: بادرنا بإجراء عدة تبديلات لزيادة حيوية خطي الوسط والهجوم عبر إشراك فواز عايض، ومحمد الهويدي، وعبدالهادي خميس، الذي تحصل على ركلة جزاء، وفي المجمل سعى الفريقان للفوز، لكن جاء التعادل واقعا، ومن الأهمية بمكان عدم الخسارة في مواجهة كبيرة.