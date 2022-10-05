تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين بالتهنئة إلى السعودية قيادة وشعبا وإلى اللجنة الأولمبية السعودية بعد فوزها باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029.



وقال الشاهين إن منح المجلس الأولمبي الآسيوي حق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية للسعودية يؤكد على دورها الكبير في تطوير الرياضة بجميع الألعاب.

وكان المجلس الأولمبي الآسيوي قد أعلن أمس فوز السعودية باستضافة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية عام 2029، وذلك للمرة الأولى بعد أن اقتصرت الاستضافة سابقا على دول وسط وشرق آسيا.

وذكر المجلس في بيان له أن ذلك جاء خلال انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة الكمبودية بنو بنه، مضيفا ان المجتمعين كافة اختاروا المنتجع الجبلي (تروجينا) في مدينة (نيوم) المستقبلية غرب السعودية لاستضافة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية في نسختها التاسعة وقرروا كذلك تسمية الرياض مركزا إقليميا جديدا له. يذكر أن دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 ستقام للمرة الأولى غرب القارة الآسيوية بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.