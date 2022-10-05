غادر البلاد متوجها إلى القاهرة وفد المنتخب الكويتي للكاياك للمشاركة في البطولة العربية التي ينظمها الاتحاد العربي للكاياك بالقاهرة بمشاركة 8 منتخبات عربية، ويضم وفد المنتخب المشكل من قبل لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري 4 لاعبين هم: عبداللطيف مال الله ومحمد دشتي وعيسى الحمادي ومحمد بستكي إلى جانب المدرب الوطني محمد العوضي، فيما أكد رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي على أهمية المشاركة لاكتساب المزيد من المهارات الفنية وفرص الاحتكاك والمنافسة وفي ظل القدرة على تحقيق نتائج متقدمة خاصة ان للمنتخب مشاركاته المتميزة السابقة في البطولات المختلفة، مشيرا إلى أن مشاركة المنتخب تأتي ضمن البطولات المدرجة للموسم الرياضي 2022/2023، وفي إطار خطط النادي البحري لتأهيل فرق الشراع والتجديف والكاياك للمشاركة في التصفيات الأولمبية.