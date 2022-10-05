بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي (المعروف أيضا بالشهر الوردي) والذي يتم الاحتفاء به في شهر أكتوبر من كل عام، نظمت شركة الكويت للتأمين حملة توعوية حول الكشف المبكر لسرطان الثدي والتي أطلقتها تحت شعار «لنحارب معا سرطان الثدي» حرصا منها على أهمية تنظيم مثل هذا النوع من الحملات الصحية والمجتمعية التي تدعو إلى تثقيف أكبر شريحة ممكنة من المجتمع حول خطورة مرض سرطان الثدي، وهو أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء.



من جانبها، قالت مديرة التواصل لشركة الكويت للتأمين فجر الصايغ «إن هذه الحملة تأتى ضمن المبادرة التي أطلقتها الشركة في إطار الاهتمام بصحة المرأة، والتي تهدف إلى تثقيف الجمهور بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي والتشجيع على إجرائه وتوعية ذويهم بأهمية الكشف المبكر والوقاية من المرض».



وبهذه المناسبة، نظم قسم التواصل في شركة الكويت للتأمين عرضا تقديميا حول زيادة الوعي عن مرض سرطان الثدي، أشار من خلاله الى طرق الوقاية والعلاج من مرض سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر من خلال الفحوص الدورية التي يستوجب عملها خصوصا بعد سن الأربعين أو النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي. كما أجرت الصايغ سحبا على فحوصات «الماموجرام» للموظفات تحفيزا لإجراء الفحوصات التي تساعد على الكشف المبكر عن المرض.