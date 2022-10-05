ليس سرا أن القهوة في الكويت باتت أحد المشروبات المفضلة. واحتفالا باليوم العالمي للقهوة يوم 1 أكتوبر، أجرت ديليفرو استطلاعا لسكان الكويت للتعرف على السبب وراء شعبية القهوة ومعرفة الاتجاهات الجديدة المثيرة للقهوة. وفيما يلي ما خلص إليه الاستطلاع:



سواء كانت قهوة معدة على يد مختص أو معدة في المنزل، هناك شيء واحد مؤكد: هناك فنجان قهوة مفضل لدى كل شخص. لا يخفى على أحد أن القهوة التركية لا تزال مفضلة لدى معجبيها الكويتيين، حيث يحب الكثيرون النكهة الفريدة للقهوة التركية.



في الكويت، قال معظم المشاركين في الاستطلاع إنهم يفضلون المذاق التقليدي للقهوة التركية، حيث اختارها 25% من محبي القهوة على البدائل الأخرى. كما تأتي القهوة بالحليب أيضا ضمن قائمة المشروبات المفضلة لدى الناس.



وفقا لاستطلاع ديليفرو، احتلت كل من الكابتشينو واللاتيه المركز الثاني والثالث على التوالي، حيث فضل 13% من المشاركين الكابتشينو، فيما اختار 9% منهم اللاتيه.



علاوة على ذلك، عندما سئلوا عن النكهات التي استمتعوا بها في قهوتهم، اختار نحو ثلث المشاركين الهيل، مفضلين النكهات الإقليمية المعطرة على نكهات أخرى مثل الكراميل والبندق والشوكولاتة.



عندما تطرق الاستطلاع إلى الطريقة التي يفضل من خلالها الناس تناول فنجان قهوتهم، أشار 31% من المشاركين إلى أنهم يستمتعون بقهوتهم مع قطعة من الشوكولاتة، للموازنة بين مرارة القهوة وحلاوة الشوكولاتة.



كما تحظى الحلويات المقدمة مع القهوة بشعبية كبيرة في الكويت، حيث أشار 17% من الناس أيضا إلى أنهم يفضلون الاستمتاع بقهوتهم مع الكيك. كما اختار 10% من المشاركين الكرواسون مع قهوتهم.



أكد نحو 70% من الأشخاص أيضا أنهم منفتحون على تجربة نكهات جديدة وإضافتها إلى قهوتهم. في المقابل، قال نحو 30% من المشاركين إنهم لا يفضلون اختبار أنواع جديدة عندما يتعلق الأمر بالقهوة، مفضلين قهوتهم المجربة على تجربة أنواع جديدة.