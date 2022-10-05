ضمن إطار بناء وتطوير الكوادر المهنية المميزة، يسر فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع الإعلان عن ترقية مدير الفندق السابق، مارتن كيبينغ ذي التوجه الفني والثقافي، وتعيينه في منصب المدير العام. بعد انضمامه إلى الفندق في عام 2021، حاملا في جعبته 25 عاما من الخبرات الغنية في مجال الضيافة الدولية الفاخرة التي قضى منها 13 عاما مع فورسيزونز، ساعد كيبينغ في توجيه الأيقونة الكويتية للمجموعة خلال الفترة الأكثر تحديا حتى الآن. وهو يستعد في الوقت الراهن لقيادة الفندق نحو حقبة جديدة من التميز، مدفوعة برؤية فورسيزونز المتمثلة في تقديم الفخامة العصرية على أصولها، وذلك من خلال تجارب الضيوف المميزة والهادفة التي تحتفي بالتواصل الثقافي وتدعم الاستدامة. وفي تعليق له، قال كيبينغ: «الكويت لديها تراث مشرف ومميز، وهناك العديد من المكونات الثقافية الرائعة التي ينبغي استكشافها، من الأسواق القديمة إلى المسجد الكبير، ومن المتاحف العظيمة إلى قدر رائع من الفن المعاصر. ويشرفني قيادة فريق موهوب للغاية، والالتزام بمشاركة قصص وجهتنا من خلال لمسات شخصية من التفكير والرعاية».



يعد كيبينغ أحد المحترفين البارعين في هذه الصناعة. وهو محاور موهوب يجيد اللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية، وقد أسر منذ فترة طويلة بثقافات مختلفة. نشأ كيبينغ بالقرب من كولونيا، العاصمة الثقافية لراينلاند الألمانية، وقضى عطلات الصيف في استكشاف أوروبا مع عائلته، في حين أن حبه للفن جعله يأخذ فكرة دراسة الهندسة المعمارية بعين الاعتبار.