أعلنت شركة اليسرة للأغذية اليوم عن حملة مشتركة مع شركة تصدير الأغذية البحرية النرويجية Norsk Sjømat Stranda AS ومع المجلس النرويجي للأغذية البحرية لتوريد أجود وأفخر أسماك Cod النرويجي الذي يتم اصطياده من البحار الباردة والبعيدة مباشرة وذلك لتوفيره في الكويت تحت العلامة التجارية Ocean’s Pride. تعتبر Ocean’s Pride من العلامات التجارية الرائدة في الكويت في مجال الأغذية البحرية بما تقدمه من منتجات عالية الجودة كالروبيان، السلمون، الزبيدي، وحديثا سمك القد (Cod)، إضافة إلى أنها أول علامة تجارية تدخل سمك القد النرويجي إلى الكويت. ويتميز هذا السمك بطعمه الفريد لأنه يأتي من أعماق البحار القطبية الباردة، إضافة الى احتوائه على مقادير جيدة من أوميغا 3، فيتامين A، فيتامين B12، السيلينيوم، الأيودين والبروتين.



يعتبر المجلس النرويجي للأطعمة البحرية منظمة متخصصة بالتواصل التسويقي حيث انها تعمل بالتعاون مع قطاع صناعة صيد السمك في النرويج بهدف الارتقاء بقيمة الأطعمة البحرية النرويجية سواء في الأسواق الجديدة أو الأسواق القائمة والموجودة. وتعتبر عبارة «غذاء بحري من النرويج» بمنزلة علامة تجارية يتم استخدامها لإضفاء قيمة أعلى للمنتجات البحرية النروويجية.