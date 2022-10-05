بعد شراكة ممتدة لأكثر من 9 سنوات، قررت دي إتش إل وكيدزانيا الكويت، التعاون معا للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس دي إتش إل. فأولويتنا هي تعليم الأطفال من خلال أنشطة لعب الأدوار، كي يكبروا ويصنعوا «عالما أفضل»، حيث نبتكر أنشطة جديدة تهدف إلى التعلم عبر ممارسة الجد واللعب معا.



«الامتياز. عبر بساطة التوصيل» هي الفكرة الأساسية في إنشاء هذه النشاط التفاعلي الجديد - وهي لعبة جينجا دي إتش إل DHL Box Jenga - اللعبة الممتعة لكل أفراد العائلة. فيمكنكم ممارستها أثناء قضاء أوقاتكم في كيدزانيا الكويت. وهي لعبة بسيطة لكن بها الكثير من التحديات، بما سيدفعك لمعاودة اللعب مجددا وفورا حتى ولو خسرت. هذا هو بالضبط، ما تريده دي إتش إل أن تشاركه مع الأطفال. تلك الطريقة الممتعة، لكيفية تحقيق أهدافك، عبر استمرارك في بناء الثقة مع عملائك، وإظهار الاحترام أثناء تحقيق أهدافك، وتسهيل وتبسيط حياة الآخرين، عبر توفير خدمات حصرية ومخصصة لراحتهم، والمساهمة في صنع عالم أفضل، خاصة خلال الأوقات الصعبة. يستمر نشاط لعبة جينجا دي إتش إل DHL Box Jenga خلال الأيام من 24 إلى 30 سبتمبر. والهدف من هذا النشاط المرح هو نقل إحدى كتل جينجا دي إتش إل، من أسفل برج من الصناديق المتراصة، لوضعه في أعلى البرج. عليك أن ترص صناديق دي إتش إل لتشكل برجا متماسكا لا يسقط، بحيث يتشكل من 18 طبقة، على أن تحتوي كل طبقة على 3 صناديق دي إتش إل، نحن ندعو الأطفال مع أولياء أمورهم، لتشكيل مجموعتين، تضم كل مجموعة من 2 إلى 4 لاعبين، وفي نهاية اليوم، ستحصل على هدية من دي إتش إل لمشاركتك وأدائك لعمل جيد. بالإضافة إلى كل ذلك، فاللعبة في حد ذاتها، تعلم الأطفال أهمية العمل في فريق، بما يزرع فيهم ثقافة التعاون مع الجماعة.



تسعى كيدزانيا لإيقاظ رغبة الطفل الطبيعية في الإبداع والاستكشاف والتعاون، من خلال التركيز على الترفيه والتعلم معا وبالتساوي، مما يجعلنا نقدم واحدة من أكثر مفاهيم الترفيه العائلي تقدما في عالم اليوم.