بشرى شعبان



نظمت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون «ورشة تدريبية» أمس لتدريب القائمين على نظام المساعدات المركزي الخاص بالجمعيات الخيرية بحضور الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية سالم الرشيدي ومدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبدالعزيز العجمي. وخلال الورشة التي حضرها ممثلون عن الجمعيات الخيرية، أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية سالم الرشيدي أن الهدف من الدورة هو تدريب القائمين على برنامج الميكنة في عمل الجمعيات الخيرية للتسهيل على الوزارة عبر إدخال كل من: البيانات، المشاريع، أرقام التواصل والاستفسارات، والدعم، وكل ما يخص التعامل بين الوزارة والجمعيات الخيرية.



وأضاف ان التدريب على النظام الآن يعتبر الانطلاقة الأولى وسيكون هناك بعض الملاحظات والاقتراحات خلال التطبيق يعمل الفنيون على تعديلها وإضافتها من خلال مهندسي الدعم الفني.



وذكر الرشيدي أن البرنامج سيكون جاهزا للتنفيذ خلال أكتوبر الجاري وهناك صلاحية لمدة سنة لتلقي الاقتراحات وتطوير البرنامج.



ودعا الجمعيات الخيرية للاستعجال في إدخال البيانات لكي يسهل العمل والتعامل بين الطرفين وتسهيل إنجاز المعاملات.