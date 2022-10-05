أتمنى أن أكون وفّقت في خدمة المواطنين وأن تكون المرحلة المقبلة تحت شعار تعاون السلطتين وخدمة الشعب

أشكناني: الأعمال في النفق تتمثل بإزالة طبقات الإسفلت ونحرص على منع تسريب مياه الأمطار

عاطف رمضان



أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري بدأت أعمال تطوير منطقة تقاطع أعلى نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة بها، مشيرا إلى ان هذا الموقع يعتبر من أهم المواقع في العاصمة لكونه يقع وسط اهم البنايات التجارية والبنوك وسوق الكويت للاوراق المالية وغيرها من البنايات الاخرى التي تهم كثيرا من المواطنين.



واضاف م.الموسى ان فريق العمل المتواجد في موقع الدروازة هو كويتي من الشباب المهندسين الذين يشرفون على العمل.



ولفت إلى انه من المتوقع الانتهاء من الاعمال خلال فترة 90 يوما تقريبا.



وأشار إلى ان الوزارة تحرص على سرعة انجاز الاعمال في هذا الموقع خاصة انه يلقى اهتماما من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، كذلك الجهات الرقابية الأخرى.



وأعرب م.الموسى عن شكره للجهات المعنية التي قامت بتسريع الاجراءات، مشيرا في الوقت ذاته إلى حرص الوزارة على تنفيذ الاعمال في هذا النفق بجودة عالية وفق مواصفات عالمية.



وعن امكانية وجود محلات تجارية في النفق، قال ان وزارة الاشغال مسؤولة عن تنفيذ الاعمال لافتتاح الطريق فوق النفق، بالاضافة إلى بعض الاعمال في اسفل النفق تحت الجسر وذلك حتى يتسنى للوزارة تسليم النفق إلى البلدية.



وأعرب عن حرصه على تسليم الموقع إلى البلدية في اسرع وقت ممكن حتى يفتح المجال لتكون هناك مشاريع صغيرة وبعض الأنشطة في النفق التي من شأنها تجعله مكانا عامرا بالزوار.



واشار إلى انه بمجرد الانتهاء من الاعمال سيسهل من انسيابية مرور السيارات في هذه المنطقة.



وأفاد بأن الأعمال تشمل صيانة شاملة من كشط الأسفلت وعمليات حفر وإزالة الفواصل واعادة تجديدها وغيرها من الأعمال الفنية.



وعن رؤيته للحكومة الجديدة، قال م.الموسى: أتمنى من الله تعالى ان اكون وفقت في خدمة المواطنين واتمنى من الله ان تكون المرحلة المقبلة تحت شعار تعاون السلطتين وخدمة الشعب. وبين ان هناك تنسيقا بين «الأشغال» والمرور في تنفيذ اعمال الوزارة وان الاعمال التي تتم في النفق تحت اشراف الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.



وذكر ان الاعمال تتم تحت اشراف جهات مثل جامعة الكويت وبعض المختبرات الحكومية والخاصة للتأكد من سلامة الجسر والاعمال.



وبين الموسى انه سيتم استخدام تقنيات حديثة للاشارات الضوئية.



هيئة الطرق



من جانبها، قالت مدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.سهى اشكناني ان دروازة العبدالرزاق موقع استراتيجي حيوي، معربة عن سعادتها لحصول الهيئة على موافقة الجهات الرقابية وبدعم من مجلس الوزراء منذ يناير 2021 بتكليف هيئة الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول العاجلة الكفيلة لإعادة الحركة المرورية للتقاطع.



واضافت م.اشكناني انه بفضل تعاون الجهات المعنية لايجاد الحلول لمعالجة التشققات التي ظهرت على هذا التقاطع وان الاعمال تتمثل بازالة طبقات الاسفلت بما فيها من عوازل حرارية وغيرها لمنع تسريب المياه خلال موسم الامطار وان الهيئة تحرص على جودة الاعمال حتى لا تتكرر المشكلة مرة اخرى ولتجنب إغلاق النفق.



وبينت ان الهيئة تعمل لإيجاد حلول جذرية تقوم بتنفيذها شركات متخصصة تحت إشراف كوادر وطنية متخصصة وسيتم الانتهاء من الاعمال وفق البرنامج الزمني المقرر خلال 90 يوما.