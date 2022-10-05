إيداع رواتب سبتمبر للعاملين في القطاع النفطي الخاص أمس

ترقب صدور الأمر الأميري بتسمية رئيس الوزراء بعد استكمال القيادة السياسية مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

ولي العهد يستقبل رؤساء مجالس الوزراء السابقين في إطار المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة

مريم بندق



استكمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث استقبل بقصر بيان صباح أمس على التوالي كلا من سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأجرى سموه اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واستقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد، واستقبل أيضا رئيس حكومة تصريف العاجل من الأمور سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



ومن الأهمية ذكر أن القيادة السياسية استقبلت أمس الأول رئيسي مجلس الأمة السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون. وبحسب مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، يترقب المواطنون والنواب وجميع فئات المجتمع صدور الأمر الأميري اليوم «الأربعاء» بتسمية رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة في ظل المطالبات المتكررة بإعادة تكليف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لتدور عجلة مقابلة الأسماء المرشحة لسد الشواغر وتعيين وزراء بالأصالة والاستعانة بأكثر من امرأة. هذا، وعلمت «الأنباء» أنه تم أمس إيداع رواتب شهر سبتمبر للعاملين في القطاع الخاص النفطي، مطالبين بعدم تأخر الرواتب وصرفها في المواعيد المناسبة حتى لا يتعرضوا إلى مشاكل مع الجهات التي يتعاملون معها في موضوع تسديد الأقساط. واستبعدت مصادر ثقة إعادة اجراء الانتخابات، مشيرة إلى ان باب الطعن أمام القضاء مفتوح لمن يرغب.

إيداع رواتب سبتمبر للعاملين في القطاع النفطي الخاص اليوم

علمت " الأنباء" انه تم إيداع رواتب شهر سبتمبر للعاملين في القطاع النفطي الخاص اليوم .

ترقب صدور الأمر الأميري بتسمية رئيس الوزراء بعد استكمال القيادة السياسية مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

استكملت القيادة السياسية مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بلقاء رؤساء مجالس الوزراء السابقين ورئيس حكومة تصريف العاجل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ويترقب المواطنون والنواب وجميع فئات المجتمع صدور الأمر الأميري بتسمية رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

من الأهمية ذكر أن القيادة السياسية استقبلت أمس رئيسي مجلس الأمة السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون.

ولي العهد يستقبل رؤساء مجالس الوزراء السابقين في إطار المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، على التوالي سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كما أجرى سموه اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء السابق كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.