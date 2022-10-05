أكد مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية، في بيان مقتضب، رفضه واستغرابه لمضمون التقرير الإخباري الذي بثته «قناة العربية».



وقالت الجمعية في بيانها: بعيدا عن الخوض في تفاصيل التقرير الإخباري فإنه لم يراع القواعد المهنية الإعلامية التي كنا نتمنى أن تؤطر تقرير بثته قناة لها مكانة في الإعلام العربي.



وأعرب مجلس إدارة الجمعية عن عتابه الشديد على «الزملاء في إدارة قناة العربية» آملا عدم مخالفتها مستقبلا لقرارات القمم الخليجية والمجلس الوزاري ومجلس وزراء الإعلام الخليجي بشأن طبيعة التعامل الإعلامي بين دول مجلس التعاون.



وختم مجلس إدارة الجمعية بيانه باعتزازه اللامحدود بالديموقراطية الكويتية وبمسيرة مجلس الأمة التي ترعاها حكمة القيادة السياسية لأنها أولا وأخيرا تعبر عن خيارات الشعب الكويتي المؤمن بقيادته وبالمؤسسات الدستورية في الكويت.