رشيد الفعم - سلطان العبدان



لم تسفر المشاورات النيابية - النيابية عن اتفاق حول توزيع مناصب المجلس يتم على أثره عقد الاجتماع التنسيقي المرتقب والذي كان من المفترض عقده امس بديوان النائب خالد العتيبي بحسب مطالبات عدة من النواب. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إنه جرى الاتفاق على تأجيل الاجتماع الى يوم الخميس في محاولة لإفساح المزيد من الوقت حتى يتم الوصول الى تفاهمات حول المناصب بين النواب والتيارات. وعلى سبيل التعويض واستدراكا للوقت عقدت عدة كتل سياسية اجتماعات منفردة امس لبحث آخر التطورات والاتفاق على رؤية موحدة بناء على المعطيات الموجودة.



ولم تغب المشاورات النيابية - النيابية عن انتخابات اللجان البرلمانية والتوافق بين عدد من النواب على دخولها، حيث اشارت المصادر إلى ان هناك اتفاقا بين عدد من النواب على تشكيل لجان مؤقتة، من ضمنها الظواهر السلبية وشؤون المرأة والأسرة والطفل والدفاع عن حقوق الإنسان وشؤون البيئة، تمهيدا لطرحها في الاجتماع التنسيقي.



وبينت المصادر ان نوابا أبدوا رغبتهم في تشكيل تلك اللجان التي تعتبر ذات أهمية قصوى وكانت حاضرة خلال الندوات الانتخابية.