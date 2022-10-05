أشاد الكرملين أمس بإيلون ماسك رئيس شركة «تسلا» لاقتراحه اتفاق سلام محتملا لإنهاء الحرب أغضب كييف بشدة عقب اقتراحه شروطا تعتبرها مكافأة وتنازلا لروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: «من الإيجابي جدا أن يبحث شخص مثل إيلون ماسك عن مخرج سلمي من هذا الوضع».

ومضى بيسكوف يقول «مقارنة بديبلوماسيين محترفين كثيرين، مازال ماسك يبحث عن سبل لتحقيق السلام. وتحقيق السلام دون تلبية شروط روسيا مستحيل تماما».

وفي استطلاع على تويتر نشر أمس الأول، اقترح ماسك أن تتنازل أوكرانيا بشكل دائم عن شبه جزيرة القرم لروسيا وإجراء عمليات استفتاء جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحديد مصير الأراضي التي احتلتها روسيا وموافقة أوكرانيا على التزام الحياد.



وردت كييف بأنها لن توافق أبدا على التنازل عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بالقوة، وانه لا يمكن إجراء استفتاءات قانونية في الأراضي المحتلة التي قتل فيها كثير من الناس أو طردوا منها.

ورد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اقتراح ماسك باستطلاع آخر ساخر على تويتر يسأل فيه «أي إيلون ماسك تحب أكثر؟ الذي يدعم أوكرانيا (أم) الذي يدعم روسيا».