تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكوى ضد محطة «سي أن ان» الاخبارية التلفزيونية متهما إياها بتشويه صورته لأنها تخشى أن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024، مطالبا بتعطيل المحطة ودفعها تعويضا عن الضرر قدره 475 مليون دولار.

واعتبر الرئيس الجمهوري السابق الذي بات يتناول علنا فكرة أن يترشح للبيت الأبيض مجددا أن المحطة الإخبارية الاميركية «سعت إلى استخدام نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها والقراء بهدف التغلب عليه سياسيا»، على ما جاء في نص الشكوى القضائية التي رفعت في ولاية فلوريدا.

وجاء في الشكوى أيضا أن «حملة شبكة سي.ان.ان تأتي على شكل تشهير وافتراء على مقدم الشكوى تصاعدت في الشهر الأخيرة لأن المحطة تخشى أن يترشح مقدم الشكوى الى الانتخابات الرئاسية في 2024».