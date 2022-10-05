عقد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني جلسة مباحثات رسمية في قصر العلم بالعاصمة مسقط أمس.



وقالت وكالة انباء عمان الرسمية «أونا» في بيان، ان الجانبين استعرضا خلال جلسة المباحثات مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط سلطنة عمان بشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية، ومختلف جوانب التعاون الثنائي بما يعزز أواصر الأخوة بين الشعبين العماني والأردني الشقيقين، ويحقق المزيد من تطلعاتهما نحو التقدم والرقي والنماء.



كما بحث سطان عمان وملك الأردن عددا من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» في بيان منفصل، أن السلطان هيثم بن طارق والملك عبدالله الثاني اتفقا خلال جلسة مباحثات موسعة، حضرها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.



وشددا على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وانعقاد اللجنة المشتركة الأردنية العمانية في أقرب وقت بعد الزيارة الملكية.



كذلك جرى التأكيد خلال المباحثات على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وعمان، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في مجالي الأمن الغذائي والطاقة.

كما تم التأكيد على ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.



وقد أعرب عاهل الاردن عن تقديره لمواقف سلطنة عمان الحكيمة وجهودها المتواصلة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.



من جهته، أكد سلطان عمان عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين.