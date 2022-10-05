القاهرة - هناء السيد



قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن الوزارة تواجه الفقر من منظور متعدد الأبعاد وتهتم بالصحة والتعليم والتغذية والبيئة والثقافة والعمل وجودة الحياة، كما أنها تولي أهمية خاصة للأسر الأولى بالرعاية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية حتى تفي لهذه الأسر وبصفة خاصة الأطفال بحقوقهم المتكاملة، عملا بسياسة الدولة التي تتبع نهج الاستثمار في البشر وليس فقط في الحجر، وتؤمن إيمانا شديدا بقيمة الإنسان وبحرمة سلامة جسده.



جاء ذلك خلال حضور الوزيرة وضع حجر أساس مستشفى البامبينو جيزو للأمومة والطفولة التابعة لمؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض، والسفير الإيطالي بالقاهرة ميشيلي كاورني، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الدكتور أسامة الأزهري، ورئيس شركة العاصمة الإدارية المهندس خالد عباس، ورئيس مؤسسة «ديهاد» للأعمال الإنسانية المستدامة بالإمارات السفير عبد السلام المدني، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والشخصيات العامة.



وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها لنشاط جمعية الأخوة الإنسانية للخدمات، كعضو فاعل جديد تحت مظلة العمل الأهلي الذي يهدف الى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأسرة والطفولة في مصر.



وأثنت القباج على شراكة وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة والسكان شركاء في هذا العمل ضمن برامج مشتركة كثيرة من أجل تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية وكفالة الحقوق المتكاملة الصحية والاجتماعية، خاصة أن المجتمع المدني الذي تدعمه الوزارة بكل قوة يسهم في توفير الخدمات الصحية ليحدث التكامل بين الجهات الحكومية والأهلية في الوفاء بالخدمات الصحية في كل المجتمعات.