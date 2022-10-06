السهم يحظى باهتمام كل شرائح السوق وحظي بـ 17% من إجمالي سيولة 2022



شريف حمدي



تزامناً مع إدراجه في بورصة البحرين اليوم (الخميس)، يترقب سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» تدفقات اجنبية تقدر بـ 470 مليون دولار بحد ادنى من قبل المؤسسات العالمية التابعة لمؤشر مورغان ستانلي MSCI.



يذكر ان مؤسسة MSCI صرحت في وقت سابق بانها تعتزم حذف سهم البنك الاهلي المتحد البحريني من مؤشرها للأسواق العالمية الناشئة اعتبارا من اغلاق 10 اكتوبر الجاري، إلا انه تم تغيير الموعد إلى 6 اكتوبر الجاري مع موعد إدراج سهم «بيتك» في بورصة البحرين.



وفي السياق ذاته ، اعلن بيت التمويل الكويتي على موقع بورصة الكويت امس أنه سيتم ادراج «بيتك» في بورصة البحرين اعتبارا من اليوم الخميس 6 اكتوبر، على أن يبدأ التداول اعتبارا من التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي للبحرين.



وأنهى سهم «بيتك» تعاملاته امس ببورصة الكويت على ارتفاع 2.04% ليصل إلى 850 فلسا بعد تداول 35.4 مليون سهم، واستحوذ السهم الذي يحظى بالقدر الأكبر من اهتمام المتعاملين بكل شرائحهم في هذه الآونة بنحو 30.4 مليون دينار من سيولة امس البالغة 75.9 مليون دينار بما يشكل 40% من الإجمالي.



وفي نهاية جلسة امس، يكون سهم «بيتك» استأثر بـ 1.95 مليار دينار من اجمالي السيولة التي استقبلتها البورصة الكويتية منذ بداية السنة والبالغة 11.5 مليار دينار بما يعادل 17% تقريبا من إجمالي ما تم ضخه من سيولة خلال 2022 في الوعاء الاستثماري الأكبر بالكويت. وعلى مستوى تعاملات بورصة الكويت امس، واصلت مؤشرات السوق الارتفاع الجماعي للجلسة الثالثة على التوالي في ظل زخم شرائي لافت، لترتفع مكاسب القيمة السوقية إلى 2.1 مليار دينار في 3 جلسات متتالية بواقع 0.4 مليار دينار في جلسة الاثنين، و1.3 مليار في جلسة الثلاثاء، و0.4 مليار في جلسة امس، لتقفز القيمة السوقية إلى 46.4 مليار دينار.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1% بمكاسب اضافية بلغت 80.6 نقطة ليصل المؤشر إلى 8128 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18 نقطة بنسبة 0.34% ليصل إلى 5395 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.87% بمكاسب 62.6 نقطة ليصل إلى 7249 نقطة. وتراجعت السيولة بنسبة 2.2% بمحصلة 75.9 مليون دينار انخفاضا من 77.6 مليون دينار اول من امس، وانخفضت احجام التداول بنسبة 13% بكميات اسهم متداولة 257 مليون سهم تراجعا من 296 مليون سهم اول من امس.



وارتفعت امس القيمة السعرية لـ 51 سهما مقابل تراجعها لـ 68 سهما، واستقرت 10 اسهم عند مستويات اغلاقها السابقة، فيما لم يجر التداول على 28 سهما.