تعد التوعية بثقافة البناء والتشييد والقطاعات المرتبطة بها، من الأمور الضرورية التي يحرص المقبلون على بناء منازلهم على اكتسابها وتعلمها وتطبيقها للاستفادة مما تتضمنه من معلومات تساعدهم في مراحل البناء المختلفة.



ويمثل كتاب «خارطة البناء»، الصادر حديثا بالسوق الكويتي لمؤلفه المشرف والمنفذ الإنشائي عبدالله الحمد، من بين المؤلفات التي تتناول بالتفصيل المراحل المختلفة للبناء، بالإضافة إلى توعية وتثقيف المواطنين بكافة المراحل.



كما أن الكتاب يساعد في منح المواطنين القدرة على تحقيق قيمة مضافة عند بناء المنازل من خلال الاختيار السليم لطريقة البناء والقواعد التي يمكن الاعتماد عليها بشكل يحمي المواطنين من الاحتكار الذي قد يتعرضون له عند الشراء. ويتناول الكتاب من خلال 10 فصول كافة الإشكاليات التي يعانيها المواطنون وكيفية حلها والقضاء عليها في مجال البناء، فالفصل الأول يتناول المصطلحات التي يتم تداولها في مرحلة الهيكل الأسود ووسائل التأمين والتدعيم وأنواع الطابوق، فيما يتناول الفصل الثاني كيفية بداية البنيان وتحديد حجم المنزل من خلال الميزانية واحتياجات ومكونات المنزل.



ويوضح الكتاب أن اختيار المقاول من بين الموضوعات التي حرص المؤلف على تناولها باعتبارها حلقة وصل مهمة للغاية في بناء البيت والتي ناقشها الفصل الرابع من الكتاب.



كما يشير إلى أن العقود وأنواعها تمثل أهم الموضوعات التي تهم المواطنين عند بناء منازلهم، كما أن الهدم وشروطه وضوابط الردم ومراحل الهيكل الأسود ومراحل التدعيم والشدة وأنواع الطابوق وأعمال الكهرباء وميزان نقاط الكهرباء من بين الموضوعات الملحة والتي تثير الكثير من النقاشات والأسئلة لدى المواطنين عند القيام بها وهو ما تتناوله فصول الكتاب من الخامس وحتى العاشر.