أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب ربع السنوي على الجائزة الكبرى من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، حيث فاز بالجائزة وقيمتها 250 ألف دينار علاء محمود عز العرب أحمد، وذلك يوم أمس.



وبهذه المناسبة، قدم رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي المتحد أمريش ناندكيول يار، التهنئة للفائز وتمنى له دوام التوفيق، معربا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.



وأكد ناندكيول يار أن البنك حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعاته عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، مشددا على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.