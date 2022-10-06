استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، المتدربين بمعهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي، حيث رحب حمد العمر نائب المدير العام بالغرفة بالمتدربين وأبدى استعداد الغرفة الدائم لاستضافتهم وتقديم كافة الخدمات لمساعدتهم، وأكد استمرار الغرفة الدائم في التعاون مع وزارة الخارجية الكويتية لصقل مهارات الكوادر الكويتية الجديدة من العاملين في السلك الديبلوماسي.



كما عرج العمر على التواصل المستمر بين وزارة الخارجية والغرفة باللجان المشتركة كذلك في حل العقبات التي تواجه الشركات الكويتية في الخارج، وعرض الفرص الاستثمارية والمعارض والمؤتمرات داخل وخارج الكويت.



كذلك اطلع المتدربون على دور الغرفة كمؤسسة اقتصادية عريقة ذات نفع عام تقدم خدماتها لمنتسبيها من الشركات والمؤسسات الأعضاء بالغرفة وإسهاماتها في تنمية القطاع الخاص وتجربة الغرفة في الارتقاء بخدماتها عبر استخدام الأساليب الحديثة والتقنيات المتطورة في كافة أعمالها، بما يعود بالمنفعة لأعضائها والسرعة في إنجاز خدماتها.