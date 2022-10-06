تشارك شركة أوتوماك للسيارات في معرض الكويت للسيارات الصينية «دراجون جير» بنسخته الأولى والذي افتتح مؤخرا في مول 360 بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة غازي العمر وممثلي السفارة الصينية لدى البلاد القنصل تشنغ يونغرو والوفد المرافق له، بالإضافة الى ممثلي الصحافة والإعلام، والذي تستمر فعالياته حتى 8 الجاري.



وخطفت «أوتوماك» الأنظار في المعرض من خلال عرضها لسيارة فورثنج T5 EVO الأكثر جاذبية، كونها الموزع الحصري لسيارات فورثنج في الكويت، حيث كان الانطباع العام لعرض سيارة فورثنج مذهلا، وجذب العديد من الزوار والعملاء المهتمين بهذه العلامة التجارية، مع الكثير من الاهتمام الملحوظ الذي تلقته فورثنج T5 EVO.

وقام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوتوماك والقنصل التجاري الصيني، بجولة تفصيلية حول السيارة مع فريق التسويق والمبيعات في الشركة.



وقد عبر تشنغ يونغرو القنصل التجاري والاقتصادي في السفارة الصينية عن إعجابه بسيارة فورثنج وسعادته بتطور الصناعة الصينية، كما أنه سعيد بمشاركته بافتتاح هذا المعرض المهم بعد أن حازت السيارات الصينية حصة سوقية كبيرة وسمعه طيبة في السوق الكويتي.



وفي هذا السياق، قال عمر غازي العمر، الرئيس التنفيذي للعمليات للشرك: سعداء بالمشاركة في أول معرض للسيارات الصينية في الكويت. وأضاف: لقد استطاعت صناعة السيارات الصينية أن تضع بصمة واضحة في سوق السيارات في التقدم التكنولوجي، التصاميم، ومعايير السلامة حيث أصبحت منافسة قوية للعديد من العلامات التجارية البارزة.

وتتخذ أوتوماك نهجا إستراتيجيا لتمثيل هذه العلامة التجارية المرموقة في المعارض ومراكز الخدمة ونتطلع إلى تزويد عملائنا في الكويت بالمستوى المتميز من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.



ومن الجدير بالذكر أن فورثنج T5 EVO هي أول سيارة تحمل شعار العلامة التجارية الجديدة، وتتميز السيارة الجديدة بتصميمها المبتكر، حيث تظهر جليا إبداعات وأفكار المصمم الألماني هانز هينينج في أدق تفاصيل السيارة الرائعة.

وفي نظرة على مواصفات وتقنيات السيارة الجديدة فقد تم تزويد فورثنج T5 EVO بمحرك ميتسوبيشي من 4 أسطوانات سعة 1.5 تيربو عالي الأداء بقوة 197 حصانا عند 5600 لفة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 285 نيوتن لكل متر عند 4000 لفة في الدقيقة، ويكون معدل تسارع السيارة من 0 إلى 100 في 9.7 ثوان فقط.

وتم تجهيزها بواحد من أفضل ناقلات الحركة في العالم وعلبة تروس Magna ذات السرعات الـ 7 مزدوجة القابض. تم إخضاع المحرك لاختبارات عملية وعلى طرقات مختلفة وفي ظروف مناخية متنوعة من الجبال إلى الطرق السريعة والصحراء وغيرها حتى بلغت المسافات الاختبارية أكثر من 8 ملايين كم.

علما أن استهلاك الوقود لكل 100 كم يبلغ 6.6 ليترات فقط، كما أن مستوى ضجيج المحرك لتحقيق التوازن المثالي مما يجعل T5 EVO الأفضل في فئة السيارات الكروس أوفر مدجمة الحجم.



أما بالنسبة للمقصورة الداخلية للسيارة فهي مجهزة بمقاعد مريحة من جلد النابا مع لمسات باللون الأحمر المطرزة بتصميم فرنسي لتعطي انطباعا حقيقيا بالفخامة والرفاهية ومن التجهيزات الداخلية شاشة معلومات ونظام ترفيه مدمجين بقياس 20.5 انشا وصندوق تخزين بتحكم مركزي، صندوق تدفئة وتبريد في مسند الذراع ومساحة تخزين سفلية.

وتأتي بمنقي هواء ومكيف بتقنية CN95 ينقي الهواء الداخلي حتى يوفر للركاب تنفسا صحيا خلال القيادة.

كما تأتي السيارة بمساحات ذكية لتوفر لكل الركاب الراحة أثناء القيادة، وبالنسبة للوحة العدادات فهي مصممة على شكل جسر منحوت وبخطوط منحنية، وذلك لتخلق جوا مريحا وأنيقا غير اعتيادي. وتتميز المقصورة بخاصية العزل الصوتي وتقليل الضوضاء بشكل كبير.