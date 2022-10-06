أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية أوليغ إيغوروف، أن طائرة «إيه إن- 26» تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، تفادت الاصطدام بطائرتين مسيّرتين أميركيتين في الجو بشمال سورية.



واعتبر إيغوروف أن التحالف الدولي لمكافحة داعش بقيادة الولايات المتحدة «يواصل القيام برحلات جوية غير شرعية لطائرات مسيرة بمعدات هجومية في المجال الجوي لسورية»، وفقا لقناة «آر تي» الروسية.



وأضاف أن الحادث وقع الاثنين الماضي، عندما اضطرت الطائرة الروسية، التي كانت تطير لتزويد وحدات المجموعة الروسية بالإمدادات العسكرية اللازمة، إلى تجنب الاصطدام بطائرتين أميركيتين مسيّرتين من طراز «إم كيو- 9» و«إم كيو- 1» في شمال سورية.



وأشار إيغوروف إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الجيش الأميركي أحكام مذكرة التفاهم بين الجانبين الروسي والأميركي بشأن منع الحوادث وضمان سلامة الطيران أثناء العمليات في سورية».