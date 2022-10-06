أعلنت وزارة المالية السورية عن اتفاق بين المؤسسة العامة للتأمين ومصرف التسليف الشعبي لمنح قروض ذوي الدخل المحدود بكفالة وثيقة تأمين صادرة عن المؤسسة، من دون الحاجة لكفلاء شخصيين اعتبارا أول نوفمبر المقبل.



وقالت وكالة الانباء الرسمية «سانا» إن ذلك يأتي في إطار التكامل بين قطاعي التأمين والمصارف واستخدام كامل الطاقات الوطنية في تخفيف الأعباء عن موظفي الدولة، ويمكن لأي مقترض طلب وثيقة التأمين من فرع المصرف نفسه الذي يتقدم فيه للقرض. وحسب بيان الوزارة، يبلغ سعر التأمين 2% من مبلغ القرض، أي 100 ألف ل.س، إذا كان الحد الأقصى للقرض 5 ملايين، وتقتطع هذه المبالغ مباشرة من أصل القرض ولمرة واحدة طيلة فترة السداد.



ويشمل التأمين إضافة إلى تأمين تعثر سداد القرض، «تأمين حياة المقترض»، بحيث يحصل ورثة المقترض في حال وفاته، على تعويض يساوي ما سدده من القرض قبل تاريخ وفاته، نظرا لكون تأمين الحياة هو أحد أهم أنواع التأمين المتاحة في السوق السورية من الناحية الاجتماعية.