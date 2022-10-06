توقفت خدمات الاتصالات والرسائل والإنترنت للمشتركين في شركة «سيريتل» لخدمات الهاتف المحمول في سورية لعدة ساعات، ما دفع الشركة لإصدار بيان اعتذار. وقال حساب «النافذة الذكية» التابع للحكومة إن خدمات الاتصالات والرسائل والإنترنت الخاصة بشركة «سيريتل» توقفت، مع إمكانية استقبال المكالمات من الهاتف الأرضي أو من شركات الاتصال الأخرى.



وقالت شركة «سيريتل» في بيان على حسابها بموقع فيسبوك «نعتذر عن العطل التقني الذي أدى إلى توقف بعض الخدمات».



وبعد نحو 3 ساعات أعلنت الشركة عودة خدماتها إلى وضعها الطبيعي، دون الإفصاح عن طبيعة العطل الذي أدى إلى توقف خدماتها.



ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر في شركة «سيرتيل» إن جودة الخدمات التي تقدمها الشركة تدنت في الفترة الأخيرة نتيجة لتفاقم التحديات المتعلقة بصيانة وتدعيم البنى التحتية للشركة.



وأنحى باللائمة على العقوبات الغربية، لتأجيل تطبيق خطط الصيانة والتطوير اللازم لاستمرار عمل الشركة والمتعلقة بالطاقة وتجديد رخص البرامج والأنظمة الضرورية، وفقا لموقع «أثر برس».



وأشار إلى أن من أهم المشكلات التي تواجهها الشركة أيضا الارتفاع المستمر في النفقات التشغيلية نتيجة لارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي وارتفاع أسعار الوقود بشكل متكرر.