افتتحت «مدارس الكويت الخيرية» الـ12 لتعليم الطلاب اللاجئين السوريين في لبنان عامها الدراسي العاشر 2022 - 2023 بزيارة قام بها وفد من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية التميز الإنساني والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

وزار الوفد عددا من الصفوف وشارك في حضور بعض الحصص النموذجية وفق آلية معالجة صعوبة التعلم كما اطلع على أنشطة من وحدة الطلاب الموهوبين التي عرضت ابتكارات وإنجازات الطلبة في مختلف المجالات العلمية والفنية والثقافية.

وقام الطلاب في المدارس بتنظيم حفلات استقبال ترحب بالزوار عرضوا فيها أنشطة تعليمية وتربوية متنوعة عبروا من خلالها عن امتنانهم لدعم الكويت لهم في توفير التعليم بمختلف حاجاته وشروطه العلمية التي مكنتهم من متابعة حياتهم الطبيعية على الرغم من ظروفهم الصعبة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية التميز الإنساني الدكتور خالد الصبيحي لـ (كونا) أمس الاربعاء إن هذه المدارس «حققت نقطة فارقة في موسمها الدراسي العاشر في استدامة العمل الخيري من جهة وتحقيق نسب نجاح فاقت المدارس الأخرى في المنطقة وهي تضم حوالي تسعة آلاف طالب وطالبة».