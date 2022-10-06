ثامر السليم



نظم مركز التربية العملية في كلية التربية بجامعة الكويت بالتزامن مع ⁧‫اليوم العالمي للمعلم⁩ فعالية «يوم التربية العملية» واللقاء التنويري لطلبة التربية العملية صباح امس على مسرح كلية العلوم تحت رعاية وبحضور مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي.



وفي هذا الصدد أكد مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي، ان مهنة التدريس والتعليم تعد من أهم المهن التي تقع على كاهل المعلم والمعلمة، مشيرا إلى ان المسؤولية التي تقع على عاتقكم كبيرة ولا تقتصر فقط على توصيل العلم.



من جانبه، قال عميد كلية التربية بجامعة الكويت د.فايز الظفيري: اننا ككلية التربية نعاني من إحلال طلبة التربية العملية في مدارس وزارة التربية، مشيرا إلى ان هناك الكثير من المدارس غير قابلة ان تكون فيها بيئة تدريبية للطالب المعلم.



بدوره، أكد القائم بأعمال مدير مركز التربية في كلية التربية بجامعة الكويت د.فهد الشمري، أن المركز قام بتدشين برنامجه التدريبي للعام الحالي لـ 700 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن المركز قام بتوزيعهم في مختلف المدارس.



وذكر الشمري أن فعالية يوم التربية العملية التي أقيمت برعاية مدير الجامعة تتزامن مع يوم المعلم العالمي في الخامس من أكتوبر سنويا، وهذه الفعالية لها دلالة كبيرة على مكانة المعلم وما يقدمه من مجهود أمام طلبته.



ولفت الشمري إلى هذه الفعالية تضمنت لقاء تنويريا لطلبة التربية الذين سيباشرون التدريب في مدارس وزارة التربية تطبيقا للاتفاقية المبرمة بين جامعة الكويت والوزارة. وقد حضر الفعالية العديد من المؤسسات التعليمية والتربوية في الكويت.



وأعلن الشمري ان الكلية تغذي احتياجات وزارة التربية بما يقارب 1500 معلم سنويا من جميع التخصصات، مبينة أن الكلية مؤمنة بأن الطلبة يباشرون التدريب الميداني تحت إشراف المشرف الفني الداخلي للمقرر الدراسي، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلبة.



وتقدم الشمري بجزيل الشكر والعرفان لمدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي على رعايته هذه الفعالية وتقديره لجهود مركز التدريب الميداني وحثه القائمين عليه لبذل كل جهدهم في تزويد احتياجات سوق العمل.