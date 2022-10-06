آلاء خليفة



باركت مسؤولة لجنة المرأة بدرية بدر الكندري نجاح العرس الطلابي في جامعة الكويت، وتشكر الجموع الطلابية على المشاركة الفعالة لاختيار من يمثلهم لقيادة دفة الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت.



كما أكدت أن الهيئة التنفيذية كانت على أتم الاستعداد لإدارة المشهد الانتخابي والعملية الانتخابية بأفضل شكل وأسهل آلية، حيث تم تنظيم لجان الاقتراع بما يتناسب مع حاجة كل كلية، مراعين بذلك القدرة الاستيعابية للطلبة والطالبات في كل لجنة.



وعملت الهيئة التنفيذية على اختيار الطريقة المثلى بتوزيع كل اللجان على مواقع وكليات جامعة الكويت لتسهيل عملية التصويت وأن تكون هناك مشاركة طلابية أكبر.



كما أثنت على تضافر جهود اللجان من المنظمين والمنظمات وكذلك تعاون القوائم



الطلابية لتنظيم سير العملية الانتخابية والإقبال الكبير من الطلبة والطالبات، وهذا ينم عن وعي كبير بأهمية العملية الانتخابية لدى الجموع الطلابية.



وأكدت الكندري أن الهيئة التنفيذية كممثل عن جميع الطلبة الدارسين داخل وخارج الكويت، والتي تضم فروع الاتحادات الطلابية التابعة لها، كانت ومازالت على استعداد تام لمتابعة انتخابات الفروع ومراقبة عمل الاتحادات التابعة للهيئة التنفيذية.