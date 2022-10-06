آلاء خليفة



ضمن فعاليات حفل تسليم شهادة اعتماد منظمة الصحة العالمية لمنطقتي الشامية وضاحية عبدالله السالم مدينتين صحيتين، كرم وزير الصحة د.خالد السعيد القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري ممثلة عن مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي، وذلك للمقترح الذي قدمته جامعة الكويت لاعتمادها مدينة صحية، إذ تعد مبادرة المدن الصحية إحدى المنهجيات الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



الجدير بالذكر أن مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي كان قد أصدر قرارا بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح اعتماد جامعة الكويت مدينة صحية، وعلى ضوئه عقدت اللجنة المكلفة بدراسة مقترح جامعة الكويت مدينة صحية برئاسة د. مها السجاري، وقدمت اللجنة عرضا تقديميا بعنوان «جامعة الكويت: مدينة صحية الواقع والطموح». وأوضحت معايير المدن الصحية، وتم اعتماد تعيين رئيس لتشكيل فريق إحصائي وبحثي للبدء في إنشاء التصور الصحي الخاص بجامعة الكويت، وسيقوم مكتب المدن الصحية بتدريب مجموعة العمل الخاصة بالتصور.