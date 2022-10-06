أعلن القائم بأعمال العميد المساعد للخدمات الطلابية بعمادة شؤون الطلبة والمشرف العام على انتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2023 د.عادل المانع، عن فتح باب الترشح لانتخابات جمعيتي كلية العلوم الاجتماعية وكلية التربية يوم الثلاثاء الموافق 4 الجاري، على أن تعقد انتخابات الهيئة الإدارية يوم الأحد الموافق 16 الجاري، مبينا أن آخر موعد لتسجيل أوراق الترشح هو يوم الثلاثاء المقبل 11 أكتوبر، وآخر موعد للانسحاب من الترشح يوم الأربعاء الموافق 12 الجاري، وستنعقد الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 13 الجاري.



وأكد د.المانع في تصريح له، أن جميع اللجان العاملة في الانتخابات الطلابية على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في الكليات المعنية، داعيا مندوبي القوائم الطلابية إلى ضرورة مراجعة تعميم الانتخابات الطلابية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات ومتطلبات الانتخابات لهذا العام.