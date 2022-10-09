هذه المناسبة تأتي مع الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمعلم تقديراً لمكانة المعلم نبراس التنوير وعصب نهضة الأوطان ورفعة مكانته



أسامة أبوالسعود



احتفلت السفارة المصرية ببدء الموسم الثقافي الجديد وتكريم كوكبة من المبدعين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك بحضور السفير المصري أسامة شلتوت والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الانصاري وعدد كبير من أساتذة الجامعة والكتاب الرواد في مجال الفكر والأدب والفنون التشكيلية مع حضور مشترك من أبناء الجالية المصرية مع أشقائهم من الكويت.



بدأ الحفل الذي أقيم مساء الخميس بمقر مكتبة الكويت الوطنية بكلمة سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت السفير أسامة شلتوت، حيث تحدث عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال إن هذه الأيام تمر بذكريات الفخر والعزة ليس فقط لمصر وإنما للأمة العربية قاطبة التي سطرت بتلاحمها وتعاونها أعظم البطولات العسكرية في العصر الحديث نصر السادس من أكتوبر.



وتابع قائلا «إن تلك المناسبة تأتي مع الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمعلم تقديرا لمكانة المعلم نبراس التنوير وعصب نهضة الأوطان ورفعة مكانته».



وأضاف السفير المصري: وإذ نستدعي اليوم ذكرى النصر وبهجة الاحتفال نسعد بتكريم كوكبة ممن بذلوا الجهد فاستحقوا الثناء والتكريم والشكر لعطائهم وإسهاماتهم في شتى المجالات العلمية والأدبية والثقافية.



كما تحدث أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة الكويت د.حمد القحطاني عن تلاحم القوى العسكرية بين مصر والكويت في حرب أكتوبر بلواء اليرموك الكويتي المشارك في حرب 1967 وحرب أكتوبر المجيدة.

نشر الوعي



من جانبه، أشار عميد كلية الآداب جامعة الكويت د.عبدالله الهاجري الى أهمية الثقافة المصرية في نشر الوعى الثقافي والفني خارج حدود الوطن، وذلك من خلال الأنشطة التي نشاهدها داخل الكويت. وقال ان مصر والكويت وطن واحد بثقافة مشتركة.

معرض تناغم



وعلى هامش الحفل تم افتتاح المعرض المصاحب للحفل (معرض تناغم) للفنانة سهير هاشم وشاركت بـ 25 لوحة فنية تناولت مراحل التشكيل المختلفة وتنوعت في أعمالها الفنية بين الرموز التشكيلية والمزج اللوني في العناصر الفنية. وأشاد الجمهور والحاضرون بالإبداع التشكيلي للفنانة.

تكريم 56 مبدعاً



شهد الحفل تكريم 22 شخصية كويتية من المبدعين المفكرين في شتى المجالات، إضافة إلى 20 شخصية مصرية من أبناء الجالية المقيمين بالكويت، و14 معلما مصريا في يوم المعلم العالمي.