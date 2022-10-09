دارين العلي



دعت الهيئة العامة للبيئة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في محمية الجهراء بالمجان، وذلك على ابواب اعادة فتحها أمام الجمهور.



وقالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام والمتحـــــدث الرسمـــي للهيئة شيخة الابراهيم لـ «الأنباء» انه يمكن لجميع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التقدم والتسجيل عبر منصات الهيئة للاستفادة من المساحات المسموحة في المحمية وعرض منتجاتهم ومشاريعهم وفقا للإجراءات المنظمة.



ولفتت الى ان أي مشروع تنطبق عليه الشروط يمكنه الاستفادة بالمجان وذلك بوضع منتجاتهم في المكان المخصص عند مداخل المحمية، حيث يمكن للجمهور والزوار الاطلاع عليها. وأوضحت ان هذه الخطوة تهدف لدعم المشاريع الصغيرة وخاصة اذا كانت من المشاريع التي تخدم المحافظة على البيئة والتوعية البيئية كإعادة التدوير وغيرها من القضايا.