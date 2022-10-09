عاطف رمضان



تشرف الهيئة العامة للطرق والنقل البري على تنفيذ مشروع انشاء وانجاز وصيانة شارع الغوص من الطريق الدائري السابع لطريق الفحيحيل الاحمدي رقم 212 وهو مشروع تمت اعادة طرحة مؤخرا، ووفق معلومات صادرة عن الهيئة فإن الوقت المنقضي من اعمال المشروع بلغت نسبته 40% تقريبا وان الوقت المتبقي للانتهاء من انجاز المشروع بلغ نسبته 59% تقريبا.



وذكرت هيئة الطرق ان مشروع شارع الغوص المرحلة الثالثة الذي يبدأ من تقاطع الدائري السابع حتى شارع 212 حمد الزوير يخدم مناطق العقيلة وجابر العلي والرقة وهدية وفهد الأحمد والصباحية.



واشارت الى ان هذا المشروع يهدف الى زيادة انسيابية الحركة المرورية بإزالة جميع اشارات المرور وتحويلها الى ثلاثة جسور علوية مع عمل دوارات اسفلها.



وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان المشروع يهدف الى تحسين مواقف الباصات القائمة واضافة حارة جديدة على الطريق في حالة الاحتياج لذلك، وان شارع الغوص هو طريق بطول اجمالي 30 كيلومترا ويقع بين طريقي 30 و40 يمتد من الدائري الخامس وحتى طريق الفحيحيل الاحمدي السريع متقاطعا مع كل من الدائري الخامس والدائري السادس والدائري السابع ويخدم حركة المرور القادمة من المناطق السكنية المحاذية.