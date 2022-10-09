أسامة دياب



وصف سفير كازاخستان لدى البلاد عظمات بيرديباي العلاقات بين بلاده والكويت بالممتازة والمتطورة، متوقعا أن تستمر على هذا النهج من خلال تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى. وقال بيرديباي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة أن الكويتيين معفون من تأشيرة الدخول الى بلاده، حيث بإمكان المواطن أن يبقى هناك 30 يوما متواصلة، مشيرا إلى وجود 3 رحلات مباشرة بين الكويت وكازاخستان وهناك نية لرفعها الى نحو 6 رحلات بالأسبوع، لافتا إلى أن الرحلات المباشرة ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتحديدا في اللحوم، مؤكدا وجود رغبة كبيرة من رجال أعمال ومستثمرين كويتيين في إقامة مشاريع في بلاده، ورغبة لمستثمرين كازخستانيين في تنفيذ مشاريع بالكويت.



وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري سيرتفع بشكل ملحوظ، ولكن ليس بشكل كبير وفي العام الماضي بلغ 800 ألف دولار، ليرتفع بعد 8 أشهر فقط إلى 3 ملايين دولار، متمنيا أن يكون هناك تعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك القطاع الطبي نظرا للمستوى العالي الذي يتمتع به الأطباء الكازاخستانيون، مبينا انه يوجد في عاصمة بلاده مقر منظمة الأمن الغذائي لمنظمة الدول الإسلامية وهي على استعداد لتلبية مطالب تلك الدول. ولفت الى اعتماد الكويت د.عمر الكندري سفيرا جديدا لدى استانا، مبينا أن السفير المنتهية مهامه طارق الفرج والذي كان عميدا للسلك الديبلوماسي منح وسام الصداقة من قبل رئيس الجمهورية لمساهماته في تطوير علاقات البلدين.



وتطرق بيرديباي الى برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لرئيس الجمهورية قاسم توكاييف، مشيرا الى أنها تضمنت إعادة تفعيل مؤسسات الدولة والمجتمع الشعبي والتحديث السياسي وفقا للصيغة الأساسية «رئيس قوي - برلمان نافذ - حكومة خاضعة للمساءلة»، فضلا عن اعتماد على القوائد الدستورية لاقتصار ولاية رئيس كازاخستان على فترة واحدة مدتها 7 سنوات دون أن يكون له الحق في إعادة انتخابه، كما أن رئيس بلاده أعلن عن إجراء الانتخابات المبكرة للرئاسة في 20 نوفمبر المقبل، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية ستطلق دورة انتخابية جديدة ووفقا لنتائجها ستتم إعادة التشغيل الجذري للنظام السياسي للبلد، وأيضا سيتم إنشاء محكمة دستورية سيبدأ عملها في يناير 2023 واكتسبت مؤسسة مفوض حقوق الإنسان مرتبة دستورية.