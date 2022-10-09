تأجيل «افتتاحية» المجلس.. دستوري

التغيير يشمل 4 وزراء بمن فيهم وزير الخارجية .. و قد يزداد إلى 7

تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى 18 الجاري

وزير الصحة في حكومة "العاجل" د. خالد السعيد: أقول لكم بكل ثقة تركتكم بأيدٍ أمينة

مريم بندق



صدر مرسوم أمس بتأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المحددة بعد غد الثلاثاء لمدة 4 أيام عمل فقط هي الأربعاء والخميس والأحد والإثنين احتراما ونزولا على إرادة الأمة التي تعبر عن الإرادة الشعبية.

وأوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه تم الالتزام بالدستور بداية استنادا إلى المادة 87 من الدستور التي تنص على أنه «يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، وبالفعل صدر مرسوم بتحديد جلسة الافتتاح بعد غد».

واستدركت المصادر قائلة: إن التأجيل جاء لإفساح الوقت لتغيير التشكيل الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية والتوافق على «المحلل» واستند التأجيل على المادة 106 من الدستور التي تنص على انه «للأمير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة - على الأقل المعلوم تاريخ بدايته - لمدة لا تجاوز شهرا ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد»، مشددة على أنه تم التوفيق بين نصي المادتين، إذ اصبح لدينا نص المادة 87 معلوم فإذن يمكن تفعيل نص المادة 106 وهذا ما حدث، وقالت المصادر: إن حكومة تصريف العاجل قائمة.

أما على صعيد تعديل تغيير التشكيلة الحكومية، فسوف تتواصل الجهود للتوافق حول ذلك وصولا إلى تناغم وتعاون أعضاء السلطتين باعتبار أن العلاقة بينهما علاقة شراكة حقيقية لتحقيق مصالح الكويت الحبيبة وأبنائها المخلصين.



مرسوم وليس مشروع مرسوم



ألمحت مصادر دستورية إلى أن ما ذكره مركز التواصل الحكومي هو صدور مرسوم وليس مشروع مرسوم من حكومة تصريف العاجل من الأمور والتي لم تجتمع.



قبل الموعد الدستوري بـ 3 أيام



شددت المصادر على أن الحكومة حددت موعدا للجلسة الافتتاحية للمجلس في 11 الجاري قبل الموعد الدستوري بـ 3 أيام، وهذا دلالة على الرغبة الصادقة في التعاون مع المجلس، والتأجيل جاء لتلبية متطلبات السلطة التشريعية.



تأجيل يومي عمل فقط



أوضحت مصادر دستورية أن 14 الجاري هو التوقيت الدستوري للجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس ويوافق يوم جمعة، إذن تأجيل الجلسة لتاريخ 18 هو في الحقيقة تأجيل يومي عمل فقط هما الأحد والإثنين على أساس ان المتعارف عليه أن الجلسة تعقد يوم الثلاثاء.

حتى 18 الجاري التزاماً بنص المادتين 87 و106 من الدستور.. ومصادر لـ «الأنباء»: لإفساح الوقت لتغيير التشكيل الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية والتوافق على «المحلل».. وحكومة تصريف العاجل قائمة

تأجيل «افتتاحية» المجلس.. دستوري





صدر اليوم مرسوم بتأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المحددة الثلاثاء المقبل لمدة أسبوع فقط.



وأوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تم الالتزام بالدستور بداية استنادا إلى المادة 87 من الدستور التي تنص على انه «يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات»، وبالفعل صدر مرسوم بتحديد جلسة الافتتاح الثلاثاء المقبل.



واستدركت المصادر قائلة: ان التأجيل جاء لإفساح الوقت لتغيير التشكيل الذي ينشر غداً في الجريدة الرسمية والتوافق على «المحلل»، واستند التأجيل إلى المادة 106 من الدستور التي تنص على انه «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».



وقالت المصادر: إن حكومة تصريف العاجل قائمة.

التغيير يشمل 4 وزراء بمن فيهم وزير الخارجية .. و قد يزداد إلى 7

علمت " الأنباء " أن تغيير تشكيل الحكومة يشمل 4 وزراء بمن فيهم وزير الخارجية الذي سبق أن قدم استقالته قبل صدور مرسوم التشكيل ، وقد يزداد إلى 7 وزراء تقريبا .

وزير الصحة في حكومة "العاجل" د. خالد السعيد: أقول لكم بكل ثقة تركتكم بأيدٍ أمينة



أكد وزير الصحة د. خالد السعيد في حكومة تصريف العاجل من الأمور بتغريدة له علي حسابه الرسمي في " تويتر ": بعد انتهاء عهدي الحالي بوزارة الصحة أقول لكم بكل ثقة : تركتكم بأيدٍ أمينة .

استناداً للمادة 106 من الدستور

تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى 18 الجاري

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عن صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2022 وذلك استناداً للمادة 106 من الدستور