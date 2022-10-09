عبدالعزيز الفضلي



طالبت «التربية» الادارات المدرسية بعدم استقبال اي جهة خارجية لإقامة انشطة تربوية داخل المدارس ما لم تحصل على موافقة خطية من الوزارة.



جاء ذلك في نشرة عممها الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، حيث قال فيها: يطيب لقطاع التنمية التربوية والأنشطة أن يتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، داعين الله تعالى أن يكون عاما موفقا للجميع مكللا بالنجاح والتقدم، وانطلاقا من توطيد أواصر التعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة، فإننا نؤكد على بعض الأمور التنظيمية لتسهيل سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة لنجاح العملية التعليمية، التي نأمل أن يتم التعامل معها والأخذ بها وهي:٭ التأكيد على مديري المدارس بمراحلها المختلفة ورياض الأطفال عند الرغبة في إقامة أنشطة أو فعاليات أو زيارات أو ندوات مع الجهات الخارجية بضرورة مخاطبة إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية للتنسيق مع الجهة المقترحة، مع الالتزام بالنشرة 350 بشأن إقامة المحاضرات وعقد الندوات.



٭ عدم استقبال أي جهة خارجية بهدف إقامة أنشطة أو فعاليات داخل المدارس، ما لم تحصل على موافقة خطية من قطاع التنمية التربوية والأنشطة - إدارة الأنشطة المدرسية أو إدارات الأنشطة التربوية بالمناطق التعليمية.



٭ عند الاستعانة بالفرقة الموسيقية للجيش أو الحرس الوطني أو الشرطة لزيارة المدارس، يجب أن تقتصر هذه الزيارات على المرحلة المتوسطة والثانوية بنين فقط.