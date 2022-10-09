أكدت الإدارة الجامعية أن جامعة الكويت أسرة وكيان واحد من أعضاء هيئة أكاديمية وهيئة أكاديمية مساندة وإداريين، حيث تحرص على سمعتهم وسلامة بيئة العمل الصحية لهم.



وقالت الإدارة في بيان لها إنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة لها للمحافظة على هذا الصرح وعلى منتسبيه وسمعتهم ضد كل من ينشر أي معلومات مغلوطة أو مضللة ضد المؤسسة أو أي فرد من أفرادها، مؤكدة أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسيء إلى سمعة المؤسسة ومنتسبيها، ولن تتوانى في الدفاع عنهم وذلك حفظا لحقوق أعضاء الهيئة الأكاديمية الذين يؤدون واجباتهم بكل صدق وأمانة في كلياتهم وفي اللجان المختلفة. وذكرت أنها ترفض أي تشكيك في سمعة من يتفانى في عمله الأكاديمي، وأنها كانت ومازالت تتبع سياسة الباب المفتوح وترحب بأي اقتراحات ومناقشات بناءة لما فيه رفعة هذا الصرح الأكاديمي العريق.