أعلن نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خليل ابراهيم الشطي أن الرابطة وبالتعاون مع مركز القياس والتقويم سوف تقدم برنامجا تدريبيا متكاملا يتخلله العديد من الدورات المتنوعة التي ترتقي بمستوى المشاركين فيها بما ينعكس ايجابيا على الهيئة ومخرجاتها، مشيرا إلى أن الدورات ستبدأ بتاريخ 10/10/2022 في مركز التدريب بمقر الرابطة بمنطقة الشامية ويحاضر بهذه الدورات نخبة متميزة من المحاضرين.



وقال الشطي إن مدير مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية بالهيئة د.وائل الشويعي مشكورا أبدى تعاونا مع الرابطة غير مسبوق، حيث كان متعاونا مع الرابطة بشكل كبير وأبدى حرصه على تنوع الدورات المقدمة بما فيها الدورة المهنية «TOT» نظرا لأهميتها وحاجة الزملاء أعضاء هيئة التدريب المقبلين على ترقيات لهذه الدورة كونها من متطلبات إجراءات الترقي.



وأشار الشطي إلى أن الرابطة ومن منطلق حرصها على استفادة أكبر قدر ممكن من زملائها أعضاء هيئة التدريب من الدورة المهنية «TOT» فقط نجحت في الحصول على دورتين خاصتين بخلاف الدورات التي ستقام بالتعاون مع مركز القياس والتقويم، وسوف تخصص الرابطة مقاعد هاتين الدورتين لزملائها المدربين ممن اقترب موعد ترقياتهم وتقام هذه الدورات بمقر الرابطة بالشامية بدءا من تاريخ 13/11/2022 ويحاضر فيهما كل من د. بدور الصقعبي، د. فهيد الهيلم، متمنيا السداد والتوفيق لجميع زملائه وأن تعم الفائدة على أكبر شريحة منهم.