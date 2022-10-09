أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل وإصابة عشرات برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية.



وذكرت الوزارة في بيان أن محمود الصوص قتل متأثرا بإصابته برصاصة في الرقبة، فيما قتل شاب آخر بطلق ناري في الرأس أطلقته قوات إسرائيلية في مخيم جنين.



وأوضح البيان أن 12 آخرين على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية والعلوية من الجسم ونقلوا جميعا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن جروحهم ما بين خطيرة ومتوسطة.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن «عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم عقب تسلل وحدات خاصة في جيش الاحتلال إلى المخيم، ومحاصرة منزل أسير محرر ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في محيط دوار سينما جنين، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق».



وأوضحت الوكالة أن «قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة أبو زينة لاعتقال نجلهم محمد وعندما لم تجده اعتقلت شقيقه صالح».



ووفق الوكالة «منعت تلك القوات الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لطائرة مروحية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة».



من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن قوات الأمن اعتقلت مطلوبا في جنين، وهو ناشط في حركة الجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أن تبادلا لإطلاق النار جرى خلال عملية اعتقاله.



بدوره، قال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، في بيان، إن إسرائيل تحاول جاهدة «إنهاء حالة المقاومة المتجذرة في جنين، لكنها غير قادرة على ذلك وستبقى المقاومة مستمرة ولن تتوقف رغم العدوان المتواصل».



من جهة اخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون خلال قمع قوات الاحتلال فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة ساحة باب العامود في القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، واعتدت على المجتمعين لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع المدينة، واعتقلت عددا من الشبان المتواجدين في المنطقة وأصابت آخرين، كما اعتدت على الأهالي في منطقة باب الساهرة.



وأحيا أبناء القدس المحتلة وزوارها ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جابت الكشافة شوارع وأزقة البلدة القديمة، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال في المدينة.