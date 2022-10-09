قال مصدر في الحزب الديموقراطي الكردستاني إنه لا توجد بوادر لحسم قريب لملف منصب رئيس الجمهورية، مبينا أن الوساطات مع الاتحاد الوطني الكردستاني قد تعثرت.



وأوضح المصدر في تصريح لـ«أخبار الرافدين» امس أن التوافق صعب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين وأنه لا توجد أي حلول وسطية تقرب بينهما للتوصل إلى مرشح تسوية للرئاسة من قبل أطراف داخلية وخارجية إذ يتمسك الاتحاد الوطني الديموقراطي بمرشحه برهم صالح في مقابل تمسك الحزب الديموقراطي الكردستاني بمرشحه ريبر أحمد خالد.



من جهة أخرى، وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بالتحقيق في أحداث القصف على اقليم كردستان.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبرلمان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) أن الحلبوسي وجه لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين بالتحقيق في كامل أحداث القصف على الأراضي العراقية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمعرفة إجراءاتها بهذا الشأن مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، على أن تقدم التقرير إلى مجلس النواب.